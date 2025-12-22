A cura della Redazione

Tutto pronto a Torre Annunziata per il passaggio della Fiamma Olimpica. Domani, martedì 23 dicembre, 18 tedofori si alterneranno per portare il simbolo dei Giochi Olimpici per le strade della città.

Il percorso: parteza alle ore 8,30

Piazzale Mons. Orlando (Chiesa Sant'Alfonso de' Liguori); Via Vittorio Veneto; Traversa Maresca; Via Simonetti; Via Tagliamonte; Corso Umberto Tribunale: fine percorso h 9.10. circa

Divieto di sosta e fermata

Domani, 23 dicembre, dalle h 5.00 alle h 10.00, su tutto il percorso indicato è previsto il divieto assoluto di sosta e fermata.

Divieto di transito

E' istituito, inoltre, il divieto di transito nelle seguenti strade e negli orari indicati: Via Vittorio Veneto, dalle ore 8.00 alle ore 9.00; Traversa Maresca e via Simonetti, dalle hore8.30 alle ore 9.30; corso Umberto I (tra via Tagliamonte e Tribunale), dalle ore 8.45 alle ore 9.45

Gli orari per il divieto di transito sono indicativi e sono suscettibili di leggere modifiche che possono dipendere dall'orario effettivo di partenza dei tedofori e eventuali rallentamenti durante la corsa.

I cittadini sono invitati entro stasera, o comunque entro domani mattina all'alba, di togliere le auto in sosta su via Vittorio Veneto e sulle altre strade del percorso.

"L'Amministrazione Comunale - si legge nella nota - chiede a tutti di collaborare con la Polizia Municipale e con le forze dell'ordine, rispettando il divieto di sosta e evitando di transitare nelle strade indicate, consentendo il regolare svolgimento della manifestazione sportiva".

