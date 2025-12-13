A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della magia natalizia con “Natale in festa”, l’evento promosso dal Comune che animerà il centro cittadino sabato 13 e domenica 14 dicembre, coinvolgendo famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

La prima giornata, sabato 13 dicembre, sarà dedicata alla grande sfilata di Natale. Il corteo partirà alle 18 da piazza Nicotera, attraverserà via Alfani per poi fare ritorno nella stessa piazza. A sfilare saranno personaggi amatissimi dai più piccoli: elfi, mascotte e figure del mondo delle fiabe, in un’atmosfera fatta di musica, luci e colori.

Alle 19.30, sempre in piazza Nicotera, è previsto lo spettacolo esclusivo “La magia del Natale nella valle degli elfi”, un viaggio incantato tra scenografie suggestive, animazione e sorprese. L’ingresso è gratuito.

Il divertimento proseguirà domenica 14 dicembre con l’evento “Isola delle Meraviglie”, in programma a partire dalle 18. Il percorso si snoderà lungo il corso Umberto I, dall’angolo con via Maresca, e il corso Vittorio Emanuele III, fino all’angolo di piazza Cesaro, trasformando l’area in un grande spazio dedicato al gioco e all’intrattenimento. Protagonisti della serata saranno le postazioni gonfiabili giganti, l’animazione itinerante, mascotte, giochi e tante sorprese lungo il tragitto.

Due giornate pensate per regalare sorrisi ai più piccoli e creare momenti di condivisione per tutta la comunità.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook