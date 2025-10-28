Si terrà venerdì 31 ottobre lo spettacolo di fuochi pirotecnici a Torre Annunziata, previsti nel programma di eventi per i festeggiamenti patronali del 22 ottobre.
Lo spettacolo di fuochi pirotecnici a ritmo di musica, programmato per giovedì 23 ottobre e successivamente rinviato per maltempo, si terrà sulla spiaggia pubblica Marina del Sole alle ore 22.00 di venerdì 31 ottobre.
Rinviato invece in primavera il concerto di Tullio De Piscopo: lo spettacolo con l’artista napoletano, sempre rinviato per maltempo, sarà recuperato la prossima primavera per indisponibilità dell’artista nelle prossime settimane.
Ad arricchire la giornata di Halloween, l’isola pedonale sul corso cittadino. Venerdì 31 ottobre, dalle 18 alle 21, corso Umberto I, dall’angolo con via Gino Alfani a piazza Ernesto Cesaro sarà chiuso al traffico. Nell’isola pedonale ci sarà l’animazione itinerante, mentre in piazza Cesaro il parco giochi con i gonfiabili.
