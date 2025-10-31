A cura della Redazione

Sono 1858 i beneficiari della card “Dedicata a te” residenti nel comune di Torre Annunziata. Nella giornata di ieri, giovedì 20 ottobre, il Comune oplontino ha pubblicato la lista dei beneficiari della card,con l’indicazione parziale dei Codici Fiscali dei beneficiari CLICCA QUI.

Cos’è la card “Dedicata a te”

La nuova social card “Dedicata a te”, è una carta elettronica di pagamento destinata alle famiglie con determinati requisiti di reddito per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità del valore di 500 euro.



Per i già beneficiari nel 2023/2024: se si è ancora in possesso della Carta “Dedicata a Te”, non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale, in quanto la carta sarà ricaricata in automatico. In caso di smarrimento della carta o se non ne fosse più in possesso, si potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale, presentando allo sportello il documento di identità in corso di validità, il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per i nuovi beneficiari: la Carta “Dedicata a Te” potrà essere ritirata presso un qualsiasi Ufficio postale solo presentando la comunicazione del Comune, recante il codice ID della carta assegnata che dovrà essere ritirata presso gli Uffici del Servizio Sociale Professionale del Comune di Torre Annunziata (NA) Corso Vittorio Emanuele III, 293 nei giorni e negli orari di seguito indicati dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e, unicamente il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00:

dalla lettera “A” alla “B”: dal 03/11/25 al 04/11/25;

dalla lettera “C” alla “F”: dal 05/11/25 al 06/11/25;

dalla lettera “G” alla “O”: dal 07/11/25 al 10/11/25;

dalla lettera “P” alla “Z”: dal 11/11/25 al 12/11/25.

La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.



Per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare, pena decadenza dal beneficio, almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025 ed utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.



Per ulteriori dettagli sull’utilizzo della “Carta Dedicata a te”, sugli esercizi commerciali che aderiscono alle iniziative promozionali, e che ti garantiranno una importante scontistica sugli acquisti, puoi consultare la pagina del sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la misura di sostegno CLICCA QUI.

La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l'ammissione al beneficio. Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune di Torre Annunziata, non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio.

