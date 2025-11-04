A cura della Redazione

In una lunga intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, ha svelato aneddoti inediti sulla carriera del figlio e sul suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Il talento riconosciuto da Bill Goodson

Il talento di Stefano era evidente fin da ragazzo. Il primo a riconoscere le capacità artistiche dello showman oplontino fu il coreografo statunitense Bill Goodson. “Venne a fare uno stage nella scuola di danza di Torre Annunziata dove Stefano, all’età di 13-14 anni, prendeva lezioni e io collaboravo. Ad un certo punto mi chiamò in disparte e mi disse: ‘Vedi che tuo figlio farà lo showman’. La sua previsione mi è rimasta impressa”, ha dichiarato Enrico.

Il rapporto con Maria De Filippi

Enrico ha parlato anche dell’incontro con Maria De Filippi, sottolineando la stima reciproca: “Ho avuto il piacere di conoscere Maria De Filippi solo due anni fa quando registrai il programma Da Natale a Santo Stefano, in cui ballavo con mio figlio. Fu un bell’incontro, ricordo che mi chiese: ‘sei contento della carriera di tuo figlio?’ E cosa potevo rispondere? Contentissimo”.

Festival di Sanremo 2027: tutto è possibile

Nonostante alcune voci su una possibile conduzione del Festival di Sanremo da parte di Stefano, al momento non ci sono piani definitivi. Enrico commenta: “La sua conduzione nel 2027? Non si sa, sono voci che circolano”.

La sfida con Gerry Scotti

Riguardo al confronto con Gerry Scotti e il programma La Ruota della Fortuna, Enrico conferma che Stefano non è preoccupato: “Se Stefano è preoccupato per gli ascolti? No, assolutamente. Lui è entusiasta di avere un confronto quotidiano con Gerry Scotti che è uno dei più bravi in campo, lo sprona ad andare avanti e a migliorare sempre di più”.

Generosità e valori di famiglia

Il padre racconta anche della generosità di Stefano, rimarcando l’umiltà del conduttore: “Se ci ha fatto bei regali da quando ha avuto successo? Ma Stefano ci ha fatto sempre bei regali, anche prima di avere successo. Per me comunque il dono più grande è che è rimasto la persona che era, non si è montato la testa”.

Non solo affetto, ma anche gesti concreti: Stefano ha comprato una casa per i genitori, ripagandoli dei sacrifici sostenuti durante la sua crescita, come confessato dallo stesso conduttore a Bruno Vespa durante 5 Minuti: “Ho comprato casa ai miei genitori, li ho ripagati dei sacrifici”.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Faceboo