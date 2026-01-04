A cura della Redazione

L’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata accoglie con rispetto istituzionale l’insediamento della Commissione d’accesso presso il Comune oplontino, esprimendo piena fiducia nell’operato dei funzionari incaricati dallo Stato. Allo stesso tempo, l’associazione lancia un appello chiaro e articolato affinché la necessaria attività di verifica non si traduca in una paralisi amministrativa capace di aggravare ulteriormente le condizioni della città.

Nel comunicato diffuso nelle ultime ore, l’Associazione invita la Commissione a tenere conto del contesto reale in cui si trova ad operare. Torre Annunziata, sottolineano gli ingegneri, attraversa una fase di profonda depressione economica e sociale. Le grandi opportunità di rilancio legate al PNRR e alla ripresa post-Covid sono ormai sfumate, lasciando il territorio in una condizione di estrema fragilità.

La principale preoccupazione riguarda la tenuta del tessuto sociale. Secondo l’Associazione, il rischio concreto è che la fase di accertamento e controllo possa involontariamente produrre una stasi dell’attività amministrativa, con conseguenze potenzialmente irreversibili.

“In un momento storico così delicato – si legge nella nota – un ulteriore arresto della crescita non sarebbe sostenibile: sarebbe fatale”. Una situazione che, secondo gli ingegneri, finirebbe per compromettere definitivamente le prospettive delle future generazioni, lasciando loro in eredità un territorio privo di opportunità.

Per questo motivo, l’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata mette fin da subito a disposizione delle istituzioni il proprio patrimonio di competenze e professionalità. Non una richiesta di allentamento dei controlli, ma un contributo concreto affinché il rigore nella verifica possa procedere di pari passo con la continuità amministrativa.

“La sfida è complessa ma inevitabile – conclude il comunicato – coniugare il massimo rigore con la necessità vitale di non fermare la città. Su questo fronte, l’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata c’è e farà la sua parte”.