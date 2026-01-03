Questa sera, sabato 3 gennaio, alle 23.40 su Rai 3, va in onda Vittoria, film presentato e apprezzato al Festival del Cinema di Venezia. È la storia vera di Marilena Amato, parrucchiera di Torre Annunziata, titolare di un salone in via Plinio, e della sua famiglia.

Marilena, il marito Gennaro Scarica e i figli interpretano sé stessi in un racconto intimo e potente: una donna realizzata, con una famiglia e un lavoro che ama, ma segnata da un desiderio profondo nato dopo la morte del padre. Un sogno ricorrente - una bambina bionda tra le sue braccia - la spinge a intraprendere, tra dubbi e sacrifici, un difficile percorso di adozione internazionale. Nel 2016 arriva Vittoria, una bambina ucraina di cinque anni che completa finalmente il suo equilibrio emotivo.

Il film nasce dall’incontro con i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che Marilena conosce durante le riprese di Californie, girate anche nel suo salone. Colpiti dalla sua storia, decidono di trasformarla in un film interpretato dai veri protagonisti. Tra i produttori anche Nanni Moretti.

Vittoria è un racconto autentico e toccante sui legami familiari, sui desideri più profondi e sul coraggio di seguirli, anche quando sembrano irrazionali.

