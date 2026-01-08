A cura della Redazione

La vicenda degli sposi ritratti in un servizio filmato all’interno dello stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata è arrivata a “La vita in diretta” su Rai Uno. La striscia di informazione quotidiana della TV di Stato su attualità, cronaca, storie di vita, condotta da Alberto Matano, ha mandato in onda ieri pomeriggio un filmato dove i due sposi si rivolgono al sindaco Corrado Cuccurullo. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video all’interno dello stadio comunale.

La coppia, Lucia e Antonio, nel video confermano il disagio susseguente alla immediata diffusione delle immagini sui social nel giorno del loro matrimonio, lo scorso 3 gennaio. Lucia si rivolge al primo cittadino: «Signor sindaco, il nostro è un gesto d’amore perché mio marito è un grande tifoso del Savoia. Abbiamo fatto una semplice foto senza distruggere nulla. Mentre lei con la sua denuncia ha distrutto i nostri sentimenti e la giornata più bella della nostra vita».

In verità il taglio del servizio mandato in onda da “La vita in diretta” è molto leggero e privo di banali sottolineature alle quali la vicenda si poteva prestare. Gli ospiti di Matano in studio, pur riconoscendo la mancata autorizzazione di chicchessia all’utilizzo dell’impianto, hanno invitato tutti Corrado Cuccurullo ad essere clemente con questa coppia di sposi appellandosi alla loro buona fede.

