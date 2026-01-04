A cura della Redazione

Scoppia la polemica a Torre Annunziata dopo la diffusione, sui social network, di alcuni video che ritraggono una coppia di sposi all’interno dello stadio comunale “A. Giraud” per un servizio fotografico in abiti nuziali. L’Amministrazione comunale ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti delle immagini, avviando parallelamente un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità.

I filmati, pubblicati su un profilo TikTok, mostrano gli sposi entrare indisturbati nell’impianto sportivo insieme ad altre persone non identificate. Le immagini documentano prima la presenza in tribuna, in condizioni di scarsa illuminazione, e successivamente l’accesso al terreno di gioco, completamente illuminato dai fari dello stadio, dove la coppia posa al centro del campo.

Un episodio che il sindaco Corrado Cuccurullo definisce senza mezzi termini “gravissimo”. «È una vergogna - ha dichiarato il primo cittadino - questa mattina abbiamo sporto denuncia alla Polizia di Stato per chiedere che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto».

L’Amministrazione ha inoltre annunciato l’avvio di un’indagine interna per verificare se vi siano state complicità o omissioni da parte di dipendenti comunali e per accertare eventuali danni arrecati all’impianto sportivo.

«I responsabili dovranno risponderne – ha aggiunto Cuccurullo – non tollereremo comportamenti che ledono l’immagine della città e il rispetto delle regole».

