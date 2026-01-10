Lunghe file e grande attesa al Maximall Pompeii di Torre Annunziata, dove centinaia di fan si sono radunati davanti allo store ufficiale di Geolier per assicurarsi il pass valido per il firmacopie e le foto con l’artista, in programma il 16 e 17 gennaio a partire dalle ore 15.00.

Per ottenere l’accesso all’evento è necessario preordinare il cd o il vinile direttamente nello store: con lo scontrino d’acquisto è poi possibile ritirare il pass che consentirà l’incontro con il rapper. Una procedura che non ha scoraggiato i tantissimi giovani arrivati da tutta la Campania.

Già dalle prime ore del mattino, all’apertura del centro commerciale, circa 500 giovanissimi, molti accompagnati dai genitori, hanno atteso pazientemente fino a mezzogiorno per riuscire a ottenere il tanto ambito tagliando. Nel corso delle ore la fila è cresciuta ulteriormente, snodandosi dal piano terra fino al primo piano del Maximall, mentre il personale dello store ha faticato a gestire un’affluenza così massiccia.

L’entusiasmo dei fan accompagna l’uscita di “Tutto è possibile”, il nuovo album di Geolier, atteso proprio il 16 gennaio. Un lavoro che conferma l’ascesa dell’artista verso una dimensione sempre più internazionale, senza rinunciare alle proprie radici. L’album si apre con un suggestivo duetto con Pino Daniele e arriva fino alla collaborazione con 50 Cent, a testimonianza della crescita artistica e della versatilità del rapper napoletano.

Un successo annunciato che, ancora una volta, dimostra il forte legame tra Geolier e il suo pubblico, capace di trasformare un semplice firmacopie in un vero e proprio evento di massa.

