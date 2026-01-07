Gravi problemi strutturali hanno costretto alla chiusura dell’ufficio postale di via Poerio. A causa delle forti piogge delle ultime ore, si sono verificate infiltrazioni d’acqua dal soffitto, tali da rendere impossibile garantire la sicurezza degli impianti elettrici, del personale, degli utenti e delle apparecchiature informatiche.

Per questo motivo, nella giornata odierna l’ufficio ha anticipato la chiusura alle ore 13.35, senza poter assicurare l’apertura pomeridiana. La situazione, però, è destinata a protrarsi: a partire da domani, 8 gennaio, la chiusura sarà totale e durerà per oltre una ventina di giorni, presumibilmente fino al 31 gennaio, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori indispensabili per eliminare le criticità strutturali riscontrate.

Per limitare i disagi all’utenza, Poste Italiane ha disposto una rimodulazione dei servizi. Già da domani 8 gennaio sarà operativo come ufficio di riferimento quello di corso Umberto I, che osserverà un orario continuato dalle 8.20 alle 19.05.

A partire dal 9 gennaio, nello stesso ufficio sarà possibile anche ritirare pacchi, raccomandate e assicurate, in modo da supplire alla chiusura dell’ufficio principale di via Poerio. Il personale di quest’ultimo sarà infatti provvisoriamente trasferito nella sede di corso Umberto I.

Una soluzione temporanea in attesa del completamento degli interventi strutturali necessari per garantire la piena sicurezza e il regolare funzionamento dell’ufficio postale di via Poerio.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook