A cura della Redazione

È venuto a mancare all’età di 66 anni il dottor Amedeo Desgro, stimato medico ginecologo, punto di riferimento per molte pazienti del territorio vesuviano. Il decesso è avvenuto a Milano, dove il professionista era ricoverato per una grave malattia.

In pensione da poco tempo, il dottor Desgro si era dedicato in particolare allo studio della sterilità femminile e alla cura delle patologie benigne e maligne dell’utero. È stato, inoltre, referente isteroscopista nei reparti di ginecologia di diversi ospedali del territorio, tra cui Torre Annunziata, Torre del Greco e Vico Equense, ricoprendo il ruolo di Dirigente Medico di primo livello.

Molto conosciuto e amato nella sua città, Torre Annunziata, Desgro era apprezzato non solo per la grande competenza professionale, ma anche per il carattere gioviale e la profonda umanità con cui accoglieva le pazienti e i colleghi.

Lascia la moglie Margherita Correale e i tre figli Marcello, Francesco e Giorgia: il primo ha seguito le orme del padre intraprendendo la carriera medica, il secondo è manager in un istituto bancario, mentre la terzogenita è prossima alla laurea in medicina.

Alla famiglia Desgro vanno la vicinanza e il cordoglio della comunità oplontina per la perdita di una figura tanto stimata e benvoluta.

I funerali si terranno martedì 11 novembre alle ore 10.30 presso la chiesa della SS. Trinità, in via Gino Alfani a Torre Annunziata.

Il direttore del giornale Antonio Gagliardi e la Redazione tutta partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Desgro per la morte dell'amico Amedeo. Un pensiero commosso anche alle sorelle Mariolina, pediatra, e Lella.