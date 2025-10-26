Compri "la Repubblica" e trovi un allegato "Longevità. Come vivere bene e a lungo". Poi leggi l'argomento che tratta "Alimentazione" e scopri che è firmato dal prof. Nicola Sorrentino.

Per chi non lo conoscesse, Sorrentino è "Il dietologo dei VIP", che è anche il titolo di un suo libro, ... ed è originario di Torre Annunziata. Nato il 19 febbraio di 71 anni fa, frequentava "La soffitta", un ritrovo per giovanissimi a piazza Cesàro. Poi si iscrisse a medicina all'Università degli studi di Milano, specializzandosi in Scienza dell'Alimentazione, Dietologia, Idrologia e Talassoterapia. Ha avuto tra i suoi assistiti Emilio Fede, Laura Pausini, Daria Bignardi, Alba Parietti e tanti altri cantanti, attori, persino politici nel suo studio in corso Venezia, 21, nel capoluogo lombardo.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive su reti nazionali ed ha collaborato con giornali e riviste. Su TorreSette curava una rubrica settimanale su alimentazione e salute, anche per il suo rapporto di amicizia con il direttore Antonio Gagliardi, che risale all'epoca della loro gioventù.

Tra i suoi consigli: "La pasta è buona, facile da digerire, mette buonumore - diceva - ma va mangiata poco condita e poco salata, al dente e masticata bene". E ancora: "Salite per le scale senza prendere l'ascensore, camminate a passo svelto almeno mezz'ora al giorno, andate in bicicletta quando è possibile". E infine anche un suggerimento sui cibi afrodisiaci: "Spezie, peperoncino, cioccolato e... persino il sedano!".

Ritornando a "la Repubblica", l'iniziativa è curata dalla dott.ssa Daniela Minerva; Repubblica Salute affronta il tema della longevità analizzando le naturali cause dell’invecchiamento e suggerendo delle strategie per contrastarne significativamente gli effetti.

Una corretta alimentazione, un adeguato stile di vita ed un uso consapevole e attento dei medicinali sono i temi principali di questo studio; questi tre argomenti vengono trattati approfonditamente da specialisti dei relativi settori in tre volumi disponibili in edicola.

Il primo dei tre libri, “Alimentazione” del prof. Nicola Sorrentino, era in regalo lunedì 20 ottobre con Repubblica.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook