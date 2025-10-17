Il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un’azienda di falegnameria con sede a Pompei – ricerca le seguenti figure professionali:
- Falegname. Requisiti: età compresa tra i 18 e 50 anni; possesso di Licenza media; preferibile una competenza in lettura disegni, levigatura e taglio legno; -
- Tirocinante falegname. Requisiti: età compresa tra i 18 e 50 anni; possesso di Licenza media.
Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 2 novembre 2025 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto falegname e/o tirocinante falegname.
Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03.
