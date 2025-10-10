A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale ha approvato il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, in calendario dal 13 al 25 ottobre. Un cartellone ricco e variegato che spazia tra sport, musica, teatro, tradizione e cultura.

La giunta, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, su proposta degli assessori Lina Nappo (Cultura) e Alfonso Ascione (Turismo), ha dato il via libera a un calendario di appuntamenti diffusi in diversi luoghi simbolo della città.

Tra i momenti clou spiccano il concerto di Tullio De Piscopo il 23 ottobre, seguito da uno spettacolo pirotecnico, e la prima edizione del Premio Oplonti, che vivrà la sua serata di gala il 24 ottobre al multisala Nexus.

Le luminarie saranno accese il 18 ottobre, al termine del tradizionale omaggio floreale alla Madonna della Neve da parte dell’Amministrazione.

Il programma dei festeggiamenti civili

13 ottobre – Terza edizione delle Oplontiadi presso l’Istituto Salesiano, con oltre 200 studenti.

– Terza edizione delle Oplontiadi presso l’Istituto Salesiano, con oltre 200 studenti. 17-19 ottobre – Seconda edizione di Basket è Cultura; il 17 a piazza Giovanni XXIII serata musicale dedicata alla Palestina; il 18 a Villa Parnaso la Passeggiata lungo la Strada Regia delle Calabrie; il 18 e 19 al dopolavoro ferroviario lo spettacolo teatrale Maria ad Nives.

– Seconda edizione di Basket è Cultura; il 17 a piazza Giovanni XXIII serata musicale dedicata alla Palestina; il 18 a Villa Parnaso la Passeggiata lungo la Strada Regia delle Calabrie; il 18 e 19 al dopolavoro ferroviario lo spettacolo teatrale Maria ad Nives. 18 ottobre – Omaggio floreale alla Madonna della Neve e accensione delle luminarie.

– Omaggio floreale alla Madonna della Neve e accensione delle luminarie. 19-20 ottobre – Sfilata di carrozze d’epoca e rievocazioni storiche con sbandieratori.

– Sfilata di carrozze d’epoca e rievocazioni storiche con sbandieratori. 21 ottobre – Show comico di Francesco Procopio in piazza Cesaro.

– Show comico di in piazza Cesaro. 22 ottobre – Concerto di Francesco Malapena in piazza Cesaro.

– Concerto di in piazza Cesaro. 23 ottobre – Concerto di Tullio De Piscopo e fuochi d’artificio.

– Concerto di e fuochi d’artificio. 24 ottobre – Incontro con Fiammetta Borsellino e le scuole al Nexus; in serata la finale del Premio Oplonti.

Parallelamente, Palazzo Criscuolo ospiterà convegni, mostre ed esposizioni durante l’intera settimana dei festeggiamenti.

“Il programma conferma l’attenzione della nostra Amministrazione per l’appuntamento più sentito dalla città – ha dichiarato il sindaco Cuccurullo – con un calendario ricco di eventi culturali, musicali, sportivi e momenti di intrattenimento per tutti”.