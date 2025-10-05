A cura della Redazione

Stand del Mercato della Terra schierati… nel vuoto. L’iniziativa promossa da Slow Food Vesuvio, con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata e la partecipazione di ACTA, si svolge ogni prima domenica del mese nel tratto di corso Umberto compreso tra via Gino Alfani e piazza Ernesto Cesaro, dalle 9 alle 13.30.

Peccato che per oggi, domenica 5 ottobre, le previsioni meteo fossero chiarissime: pioggia continua. E infatti la giornata è stata segnata da precipitazioni ininterrotte, con solo brevi pause.

La domanda che molti si sono posti è semplice: perché non sospendere l’iniziativa, vista la situazione?

Per avere chiarimenti, abbiamo contattato l’assessore al Turismo, Alfonso Ascione. La risposta è stata netta: il Comune non ha voce in capitolo sull’organizzazione dell’evento, che è totalmente gestito da Slow Food Vesuvio. «Probabilmente – ha spiegato Ascione – il Mercato della Terra non poteva essere annullato per impegni già presi dall’organizzazione con alcuni venditori provenienti da fuori comprensorio».

Risultato? Corso Umberto chiuso e completamente deserto, mentre sulle altre arterie cittadine il traffico è andato in tilt per tutta la mattinata.