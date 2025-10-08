A cura della Redazione

Dopo circa 15 anni di sapori, serate e momenti indimenticabili, il Massè, ristorante-pizzeria di Torre Annunziata, amato da clienti e amici, annuncia la chiusura definitiva. Un messaggio diffuso sui canali ufficiali ha espresso tutta la gratitudine del team verso chi, nel tempo, ha contribuito a rendere questo posto un punto di riferimento per la buona cucina e la convivialità.

“Cari amici, clienti e compagni di viaggio, è con il cuore pesante ma pieno di gratitudine che vi annunciamo la chiusura del Massè - si legge nel comunicato -. Dopo anni di sapori, risate e momenti indimenticabili, è arrivato il momento di abbassare la saracinesca e concludere questa meravigliosa avventura”.

Il messaggio prosegue con un ringraziamento sentito verso tutti coloro che hanno scelto il locale per condividere momenti speciali: cene romantiche, pranzi in famiglia, serate con amici e brindisi che hanno scaldato i cuori.

Un pensiero speciale è stato dedicato anche al team del Massè, descritto come una squadra unita da passione, dedizione e amore, elementi che hanno reso il locale un luogo unico e accogliente.

“Siete stati la nostra forza”, conclude il messaggio, accompagnato da un cuore rosso che racchiude tutta l’emozione di un addio dolceamaro.

La chiusura del Massè, con la sua bellissima terrazza che affaccia sul porto oplontino, segna la fine di un capitolo importante per la comunità e per tutti coloro che, negli anni, hanno trovato in questo locale non solo buon cibo, ma anche un punto d’incontro e di amicizia.

