A cura della Redazione

Come è noto, i treni metropolitani Fs da e per Napoli Campi Flegrei e da e per Salerno facevano tappa alla stazione di Torre Annunziata Città. Ciò ha consentito, per diverso tempo, a molti pendolari dell’area metropolitana di usufruire di un servizio pubblico utile, capace di decongestionare la Circumvesuviana e di metterli realmente in collegamento sia con Napoli che con Salerno. Anche diversi turisti ne hanno fruito, con notevoli vantaggi per il centro cittadino, che aveva ritrovato l’utilità di una stazione comodissima e non utilizzata a dovere.

Dopo i lavori sulla linea di metà luglio 2025, il 9 settembre scorso, RFI ha annunciato l’interruzione della tratta Torre Annunziata/Santa Maria la Bruna. Da quel momento, i pendolari non usufruiscono più di un servizio pubblico dovuto. La soluzione delle navette fino a Santa Maria la Bruna non è accettabile: è stressante, non pratica, oltre che altamente inquinante. Non è pensabile si vada avanti in questo modo a lungo.

Sollecitiamo, pertanto, il ripristino della tratta Torre Annunziata/Santa Maria la Bruna, in modo da consentire ai pendolari dell’area metropolitana di Napoli di viaggiare comodamente, in condizioni degne, come accadrebbe in tante altre città.

Come vogliamo co-creare un’area metropolitana virtuosa, che incentivi il trasporto pubblico senza dover fare i salti mortali ogni giorno? Come vogliamo essere periferia viva e non luogo dimenticato e distaccato dal centro? Di questo disservizio si sono stufati in tanti, vorremmo poter raggiungere Napoli e Salerno dalla stazione di Torre Annunziata Città, come avveniva mesi fa.