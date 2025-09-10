Sospesa la circolazione ferroviaria dalle ore 16:20 di ieri tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata, sulla Linea Storica Napoli-Salerno, per verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco su un edificio privato pericolante posto in prossimità della sede ferroviaria.
I treni regionali possono subire limitazioni e variazioni di percorso o cancellazioni. Al momento, RFI non ha ancora comunicato i tempi di ripristino del servizio; i disagi, dunque, potrebbero prolungarsi ancora per qualche tempo.
(Immagine di repertorio)