Le condizioni dei marciapiedi cittadini tornano al centro dell’attenzione pubblica. Dopo l'articolo pubblicato sul nostro giornale tre giorni fa, l’associazione Cives Inter Pares APS, attraverso una pec inviata a sindaco Corrado Cuccurullo, vice sindaca Gaetana Sorrentino, assessori Daniele Pasquale Carotenuto (Mobilità e Infrastrutture Urbane) e Giuseppe Crescitelli (Risorse Finanziarie), ha segnalato la grave inadeguatezza e pericolosità dei marciapiedi in diverse zone della città.
Nella nota, l’associazione – facendosi portavoce dei cittadini – denuncia “irregolarità strutturali tali da rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica”, evidenziando come “numerosi episodi di cadute e infortuni abbiano coinvolto in particolare anziani e bambini”.
Un tratto particolarmente critico, come si legge nella segnalazione, è quello di Via Vittorio Veneto, e in particolare il percorso che va dal IV Circolo Didattico “Ernesto Cesaro” fino al civico 390, attraversato quotidianamente da centinaia di genitori e nonni che accompagnano i bambini a scuola.
“È necessario intervenire subito – si legge nel comunicato – per garantire la sicurezza dei pedoni e la vivibilità degli spazi urbani. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e immediate”.
Per documentare la situazione, l’associazione ha pubblicato un video con le principali criticità, visibile sulla propria pagina ufficiale Facebook.
La PEC, firmata dal presidente e legale rappresentante. Salvatore Aulicino Mazzei, chiede all’Amministrazione comunale di “mettere in campo azioni e soluzioni immediate a tutela dei cittadini di Torre Annunziata”.
Vincenzo Rosario Mellone
➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook