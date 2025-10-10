A cura della Redazione

Le condizioni dei marciapiedi cittadini tornano al centro dell’attenzione pubblica. Dopo l'articolo pubblicato sul nostro giornale tre giorni fa, l’associazione Cives Inter Pares APS, attraverso una pec inviata a sindaco Corrado Cuccurullo, vice sindaca Gaetana Sorrentino, assessori Daniele Pasquale Carotenuto (Mobilità e Infrastrutture Urbane) e Giuseppe Crescitelli (Risorse Finanziarie), ha segnalato la grave inadeguatezza e pericolosità dei marciapiedi in diverse zone della città.

Nella nota, l’associazione – facendosi portavoce dei cittadini – denuncia “irregolarità strutturali tali da rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica”, evidenziando come “numerosi episodi di cadute e infortuni abbiano coinvolto in particolare anziani e bambini”.

Un tratto particolarmente critico, come si legge nella segnalazione, è quello di Via Vittorio Veneto, e in particolare il percorso che va dal IV Circolo Didattico “Ernesto Cesaro” fino al civico 390, attraversato quotidianamente da centinaia di genitori e nonni che accompagnano i bambini a scuola.

“È necessario intervenire subito – si legge nel comunicato – per garantire la sicurezza dei pedoni e la vivibilità degli spazi urbani. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete e immediate”.

Per documentare la situazione, l’associazione ha pubblicato un video con le principali criticità, visibile sulla propria pagina ufficiale Facebook.

La PEC, firmata dal presidente e legale rappresentante. Salvatore Aulicino Mazzei, chiede all’Amministrazione comunale di “mettere in campo azioni e soluzioni immediate a tutela dei cittadini di Torre Annunziata”.

Vincenzo Rosario Mellone