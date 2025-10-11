La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre Annunziata:
TRAVERSA DI VIA MARESCA
VIA DELLE VIGNE
VIA GIOVANNI AVALLONE
VIA GORIZIA
VIA PROTA
VIA SIMONETTI
VIA VITTORIO VENETO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di sabato 11 ottobre 2025.
La Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.