A cura della Redazione

Pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase ancora in primo piano nell'agenda politica dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata..

Si è svolto ieri mattina un incontro tra il sindaco Corrado Cuccurullo, il presidente del Consiglio comunale Davide Alfieri e una delegazione di consiglieri comunali, composta da Anella Monaco, Clelia Sansone, Francesca Caso, Raffaele De Stefano, Maurizio Palumbo, Lucio D’Avino e Salvatore Monaco, con il direttore generale dell’ASL, Giuseppe Russo, e il direttore del personale, Giuseppe Esposito, per fare il punto sulla tanto attesa riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase.

Durante la riunione, è emerso un quadro incoraggiante riguardo al potenziamento del presidio ospedaliero. Il direttore Russo ha illustrato i progressi compiuti e i progetti in corso, che interessano diversi reparti.

In particolare, il reparto di chirurgia generale sarà dotato di un robot chirurgico di ultima generazione, strumento essenziale per affrontare interventi complessi. La cardiologia è stata confermata come hub della rete regionale, mentre la pneumologia ha beneficiato di un rafforzamento delle attività. Sono inoltre in corso iniziative per riorganizzare e potenziare il reparto di ortopedia, a conferma della volontà di ampliare e consolidare l’offerta sanitaria dell’ospedale.

L’amministrazione comunale ha colto con favore la disponibilità e l’impegno del direttore nel voler affrontare con serietà le criticità ancora presenti, in particolare la carenza di personale medico, dovuta sia alla scarsa partecipazione ai concorsi e alle short list indette dall’ASL, sia ai costi elevati del sistema a gettone.

Il sindaco Cuccurullo e i consiglieri presenti hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, giudicandolo positivo e costruttivo, sottolineando come il dialogo diretto con la dirigenza sanitaria abbia fornito risposte concrete e contribuito a delineare un percorso chiaro verso la riapertura del Pronto Soccorso di Boscotrecase.

