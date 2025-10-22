A cura della Redazione

A causa delle condizioni meteo incerte, i due spettacoli programmati per ieri, 21 ottobre, in piazza Cesaro si svolgeranno questa sera, 22 ottobre, sempre nello stesso posto.

Alle ore 21.00 live show musicale con Tony Guido, direttamente da Made in Sud.

A seguire, alle 22.15, spettacolo di cabaret con Francesco Procopio, comico della squadra del Peppy Night Show.

Sempre a causa delle condizioni meteo non favorevoli previste per domani, giovedì 23 ottobre, il concerto di Tullio De Piscopo, “I colori della musica - live tour 2025” e lo spettacolo di fuochi previsti sono stati annullati e rinviati, a data da destinarsi.