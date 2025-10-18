A cura della Redazione

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Venerdì 17 ottobre

  • Ore 20.00 – Piazza Giovanni XXIII
    Concerto “Meglio nai Tammurriata che na’ guerra”
    (Serata musicale per la pace a cura di B.A.C.)

Sabato 18 ottobre

  • Ore 9.30 – Passeggiata lungo la Strada Regia delle Calabrie (da Villa Ashbury alla Basilica)
    Con il Comitato “Strada Regia delle Calabrie” e le Associazioni culturali Amici di Oplontis e Cittadini stabiesi
  • Ore 17.30 – Corteo Istituzionale con l’effigie della Madonna della Neve dalla Villa Comunale alla Basilica
  • Ore 18.00 – Basilica
    Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Beniamino Depalma
  • Ore 20.00 – Accensione delle luminarie
  • Ore 21.00 – Concerto bandistico

Domenica 19 ottobre

  • Ore 9.30 – Sfilata di carrozze d’epoca per le vie cittadine
  • Ore 20.00 – Basilica
    Rassegna Musicale de “I Vizi e Stravizi”

Lunedì 20 ottobre

  • Ore 19.30 – Corte Umberto I e Basilica
    Rievocazione storica della nascita di Torre Annunziata

Martedì 21 ottobre

  • Ore 19.00 – Piazza Cesaro
    Kids Park, gonfiabili e animazione per bambini
  • Ore 19.30 – Piazza Cesaro
    Esibizione di scuole di danza
  • Ore 17.00 – Palazzo Criscuolo
    Cerimonia Premio Savoia 1908 F.C.
    Con la partecipazione della squadra giovanile e della prima squadra, esibizione dei piccoli atleti
  • Ore 20.00 – Piazza Cesaro
    Spettacolo con Valentina Voice e balletto

Mercoledì 22 ottobre – GIORNO SOLENNE DEI FESTEGGIAMENTI

  • Ore 6.00 – Apertura Basilica e S. Messa (ogni ora)
  • Ore 8.30 – Basilica
    Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Beniamino Depalma
  • Ore 10.00 – Solenne Processione per le vie cittadine con l’effigie della Madonna della Neve
    (Via G. Marconi, Piazza XXIV Maggio, Via De Simone, Porto, Via Marconi, Basilica)
  • Ore 12.00 – Basilica
    Santa Messa
  • Ore 17.30 – Piazza Cesaro
    Spettacolo musicale “La Corrida” di Ciro Sannino
  • Ore 19.00 – Basilica
    Santa Messa Solenne presieduta da Don Giuseppe Adamo
  • Ore 20.00 – Piazza Cesaro
    Concerto “Tony Guido”
  • Ore 21.00 – Piazza Cesaro
    Concerto di Tullio De Piscopo
  • Ore 22.30 – Spettacolo di fuochi pirotecnici

Giovedì 23 ottobre

  • Ore 18.00 – Palazzo Criscuolo
    Presentazione del libro di Carlo Avvisati “Pompei, guida turistica di un viaggiatore dell’Ottocento”

Venerdì 24 ottobre

  • Ore 19.00 – Villa Comunale
    Manifestazione legalità in ricordo del giudice Paolo Borsellino

Eventi collaterali

  • 13–17 ottobre – Istituto Salesiano
    Torneo studentesco delle “Oplontiadi”
  • 17–19 ottobre – Villa Comunale
    “Basket & Cultura” – II edizione
  • 17–19 ottobre – Basilica
    Rassegna Teatrale “Maria Ad Nives”
  • 20–26 ottobre – Circolo degli Specchi
    Mostra di Pittura, Fotografia e Disegno
  • 22–23 ottobre – Palazzo Criscuolo
    Mostra multimediale “Oplonti Interactive Experience”
  • 26 ottobre – Basilica
    Concerto di preghiera “Hope” – Coro giovanile Diocesi di Napoli
  • 31 ottobre – Centro Storico
    “La notte bianca dei ragazzi”
 

