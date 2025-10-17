A cura della Redazione

Torre Annunziata piange la scomparsa del dottor Salvatore Caso, 67 anni, per gli amici Rino. Medico chirurgo e funzionario dell’Asl Napoli 3 Sud presso l’UOCP (Unità Operativa di Prevenzione Collettiva), il dottore Caso era molto conosciuto e apprezzato in città, sia per la sua attività professionale sia per il suo carattere gioviale.

Aveva lavorato a lungo nella sede di piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata, per poi essere trasferito a Gragnano, successivamente a Torre del Greco e, da ultimo, al Distretto sanitario di Pompei. Parallelamente esercitava anche la libera professione nel suo studio di via dei Mille, dove praticava cicli di laserterapia antalgica, terapeutica e chirurgica.

Amico di tutti e amante della buona cucina, Rino era molto legato alla sua comunità. Solo un mese fa aveva raccontato sui social la sua esperienza dopo un intervento di bypass gastrico in un ospedale del Nord Italia: “Il bypass gastrico nonostante la professionalità dell’ottimo chirurgo che mi ha operato non è una passeggiata. Il post operatorio è tosto. Speriamo bene”.

Da quell’operazione non si è mai ripreso del tutto. Oggi, venerdì 17 ottobre, si è spento all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto familiari, amici e colleghi. Tra i tanti messaggi di cordoglio, toccante quello dell’amico Ciccio Avvisati, che su Facebook ha scritto: “Rino, mio caro amico dell’adolescenza, da questa mattina ho pregato per te con tutto il mio cuore. Alle 17,30, un soave profumo si è sprigionato su di me ed allora ho compreso che, prima di salire al cielo, tu sia passato per salutarmi. Ti sarò sempre accanto con le preghiere. Un abbraccio pieno di affetto a te”.