Ciro Solimeno è un nuovo tronista di Uomini e Donne.

Il 23enne originario di Torre Annunziata è reduce dalla fine della relazione – durata otto mesi circa – con Martina De Ioannon, la quale lo aveva scelto proprio durante la passata edizione del dating show di Maria De Filippi.

Ciro Solimeno, laureato in Scienze Motorie, nei mesi scorsi si è trasferito a Roma proprio per intraprendere una convivenza con Martina De Ioannon. Nonostante la storia d’amore tra i due sia giunta al capolinea, il nuovo tronista oplontino ha scelto di restare nella Capitale, dove lavora come agente immobiliare.