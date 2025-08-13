A cura della Redazione

Il Partito Democratico propone “Giovani e ragazze di Oplonti – Impatto sul futuro”, un’iniziativa rivolta agli studenti del quinto anno delle scuole superiori della città, pensata per individuare, valorizzare e orientare i giovani talenti verso percorsi professionali e formativi concreti.

Il progetto, sottoposto alla valutazione delle forze politiche di centrosinistra, delle organizzazioni giovanili, dell’Amministrazione comunale, del Forum Giovani, delle associazioni di categoria e delle realtà culturali e sportive, si articola in tre fasi.

Il primo step prevede uno screening delle attitudini e abilità alla fine del quarto anno scolastico, in collaborazione con scuole e istituzioni. Il secondo step, all’inizio del quinto anno, sarà legato alla festa patronale del 22 ottobre e diventerà un grande momento di partecipazione: sfilate di moda, stand gastronomici, mostre, progetti di innovazione tecnologica, hackathon, eventi sportivi e spettacoli, con il coinvolgimento delle imprese locali. Il terzo step accompagnerà gli studenti nell’ultimo periodo della scuola, consolidando le esperienze fatte e facilitando incontri con aziende, università e accademie per tirocini e stage.

L’iniziativa prevede anche un sistema di mentorship con esperti messi a disposizione dalle aziende interessate ad acquisire nuove professionalità. Obiettivo finale: un “Festival dei Giovani Talenti” da organizzare in occasione dei festeggiamenti del 5 agosto, aperto a ragazzi di tutta la Campania.

Il PD sottolinea come investire nei giovani significhi puntare sul futuro della città, promuovendo sviluppo culturale, sociale ed economico e trasformando Torre Annunziata in una comunità che crede nelle proprie energie migliori.

Partner potenziali: Comune, Forum Giovani, scuole, università, associazioni culturali e sportive, Camera di Commercio, organizzazioni sindacali e imprese del territorio.