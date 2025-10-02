A cura della Redazione

Le comunità parrocchiali “Santa Teresa” e “Sacro Cuore di Gesù” di Torre Annunziata si preparano alla solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, in programma mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso la chiesa Santa Teresa di Gesù in piazza Ernesto Cesaro. Nel corso dell’evento si terrà la presa di possesso canonico del parroco Don Domenico Panariello.

I solenni festeggiamenti in onore della Patrona Santa Teresa si articoleranno attraverso un novenario di preparazione con celebrazioni liturgiche a partire da lunedì 6 ottobre.

Ecco nel dettaglio il programma:

Lunedì 6 ottobre ore 18.30 : “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi”, celebrazione presieduta da Don Giovanni Cozzolino della Comunità dell’Immacolata Concezione di Cercola.

: “Nulla ti turbi, nulla ti spaventi”, celebrazione presieduta da della Comunità dell’Immacolata Concezione di Cercola. Martedì 7 ottobre ore 18.30 : “Solo Dio basta”, celebrazione presieduta da Don Ciro Alario della Comunità dello Spirito Santo e Immacolata Concezione.

: “Solo Dio basta”, celebrazione presieduta da della Comunità dello Spirito Santo e Immacolata Concezione. Mercoledì 8 ottobre ore 18.30 : “La preghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con Colui da quale sappiamo di essere amati”, celebrazione presieduta da Don Paolino Franzese della comunità Ave Gratia Plena.

: “La preghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con Colui da quale sappiamo di essere amati”, celebrazione presieduta da della comunità Ave Gratia Plena. Giovedì 9 ottobre ore 18.30 : “Cercate Cristo in voi stessi”, celebrazione presieduta da Don Pino Conca della Comunità del Buon Consiglio e Sant’Antonio.

: “Cercate Cristo in voi stessi”, celebrazione presieduta da della Comunità del Buon Consiglio e Sant’Antonio. Venerdì 10 ottobre ore 18.30 : “Siate umili e pazienti perché la sua forza non è nel dominio ma nella sottomissione a Dio”, celebrazione presieduta da Don Ciro Sorrentino della Comunità della SS. Trinità.

: “Siate umili e pazienti perché la sua forza non è nel dominio ma nella sottomissione a Dio”, celebrazione presieduta da della Comunità della SS. Trinità. Sabato 11 ottobre ore 18.30 : “E’ grande la consolazione che deriva dal sapere che, malgrado tutti i nostri difetti, Dio ci ama”, celebrazione presieduta da Mons. Ciro Esposito vicedecano del 13° decanato.

: “E’ grande la consolazione che deriva dal sapere che, malgrado tutti i nostri difetti, Dio ci ama”, celebrazione presieduta da vicedecano del 13° decanato. Domenica 12 ottobre ore 18.30 : “L’amore di Dio è un fuoco che non si spegne mai, ma che brucia in noi e ci trasforma”, solenne celebrazione presieduta da S.E. Mons. Gennaro Acampa .

: “L’amore di Dio è un fuoco che non si spegne mai, ma che brucia in noi e ci trasforma”, solenne celebrazione presieduta da S.E. . Lunedì 13 ottobre ore 18.30 : “Preghiamo non per ottenere, ma per amare”, celebrazione presieduta da Don Francesco Pinto della Comunità Sant’Antonio di Trecase.

: “Preghiamo non per ottenere, ma per amare”, celebrazione presieduta da della Comunità Sant’Antonio di Trecase. Martedì 14 ottobre ore 18.30 : “E’ tempo di camminare che non siamo fatti per restare fermi”, celebrazione presieduta da Don Antonio Sades vicario parrocchiale.

: “E’ tempo di camminare che non siamo fatti per restare fermi”, celebrazione presieduta da vicario parrocchiale. Mercoledì 15 ottobre, giorno della Festa: ore 10.00 Confessioni, Esposizione Eucaristica e ora Media. Ore 11.00 S. Rosario e S. Messa.

Inoltre sono in programma sempre nella Chiesa S. Teresa in piazza Cesaro: il giorno giovedì 9 ottobre, alle ore 20.00, una “Veglia di preghiera con testimonianza vocazionale” a cura di Don Antonio Sades e del diacono Carmine Mellone; il giorno venerdì 10 ottobre, alle ore 20.00, “Il culto di Santa Teresa a Napoli” a cura del diacono Michele Ortaglio e del prof. Ugo Ignorato, guida turistica accreditata dalla regione Campania.

Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 20.00, si rinnova l’appuntamento con la “Sagra del panino” con uno spettacolo di danza offerto dalla scuola “Lady Carol” e un coinvolgente momento musicale a cura del gruppo “La Paranza”.