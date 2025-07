A cura della Redazione

Sono cominciati i lavori di manutenzione degli edifici scolastici a Torre Annunziata. L’Amministrazione Comunale ha programmato e avviato nel periodo estivo gli interventi per consentire a settembre il regolare avvio delle attività didattiche. In queste settimane saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sui plessi di tutte e quattro gli istituti di competenza comunale.

“Nelle scorse settimane sono stati effettuati i sopralluoghi in tutti gli edifici – spiega l’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo – e i tecnici hanno effettuato un cronoprogramma di interventi che si completerà in pochi mesi”.

Un piano che coinvolge quattro diverse ditte, una per ogni istituto scolastico. “Grazie a questo accordo quadro - continua Nappo -, stipulato con quattro differenti imprese, i lavori potranno procedere contestualmente nei quattro differenti istituti. Ad ogni impresa infatti è stata affidata una sola scuola”.

In questi giorni sono in corso gli interventi nel plesso di via Caravelli dell’I.C. Alfieri, mentre nella Pascoli sono in corso le verifiche di adeguamento sismico. A seguire ci sanno lavori in via Mortelleto e in via Cavour e in tutte le altre strutture secondo il calendario fissato dall’ufficio tecnico.

“Per la prima volta dopo anni il Comune interviene nel periodo estivo e non a settembre sugli edifici scolastici – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – Questo è frutto di un importante lavoro di programmazione che consente di evitare, o ridurre al minimo, i lavori di manutenzione straordinaria durante le attività didattiche. Questa scelta va di pari passo con il trasferimento alle scuole dei fondi per la piccola manutenzione ordinaria presentato nei mesi scorsi”.