E’ venuto a mancare il dottor Carlo Sestri, 67 anni, cardiologo.

Sestri ha svolto l’attività prima nell’Ospedale Civile in piazza Cesaro a Torre Annunziata e poi in quello di Boscotrecase, dove ha concluso la sua carriera professionale in qualità di dirigente medico di I livello dell’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica).

Il dott. Sestri, originario di Pompei, era molto conosciuto in città, dove risiedeva in via Castriota. Anni fa aveva perso la moglie Marilena Petrosino, con la quale ha avuto due figli, Anna Rita e Federico.

Molte le attestazioni di cordoglio per il cardiologo. La Pro Loco Pompei Today ha sospeso le attività per solidarietà nei confronti del segretario Walter Sestri, fratello di Carlo.

Il Partito Democratico di Torre Annunziata, del quale Sestri in passato è stato dirigente, "esprime profondo dolore e commozione per la grave perdita non solo di un valido e serio professionista, ma di un amico leale che non ha fatto mancare mai il suo appoggio nell'affrontare e risolvere problematiche di carattere sanitario”.

L’ex assessore Anna Vitiello, consuocera di Carlo, esprime il suo dolore dalla pagina di Facebook: “Carlo, perbene nel cuore e nei gesti. Presente per tutti e con tutti. Ora sei accanto alla tua amata Marilena. Insieme dall'immensità del cielo, seguirete, con lo sguardo e con l'amore, i passi dei vostri meravigliosi ragazzi, Anna Rita e Federico”.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 27 giugno alle ore 9,30, presso la parrocchia del Sacro Cuore, in via Colle San Bartolomeo 16, Pompei.