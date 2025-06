A cura della Redazione

Messa in sicurezza dell’immobile ex Fabbrica d’Armi confinante con via Eolo e via Carlo III a Torre Annunziata.

Da oggi, lunedì 23 giugno, e fino al 30 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, nel tratto di via Eolo compreso tra l’intersezione con via Carlo III (vicolo alle spalle della chiesa dell’Immacolata) e l’intersezione con via L. Cesaro (stradina di fronte l’ex dopolavoro dello Spolettificio), c’è l’istituzione del divieto di divieto di sosta e fermata con restringimento della carreggiata.

Inoltre in via Carlo III, nello stesso periodo, ci sarà la chiusura del traffico pedonale.