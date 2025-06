A cura della Redazione

La scomparsa del cardiologo Carlo Sestri ha suscitato viva commozione in città. Ospitiamo il ricordo del dottor Raffaele Cirillo, collega per lunghi anni del caro Carlo prima all’Ospedale Civile di Torre Annunziata in piazza Cesaro e poi al nosocomio di Boscotrecase.

Un destino atroce ha sottratto Carlo all'affetto dei suoi cari e di tutti noi amici troppo presto ed ingiustamente.

Carlo oltre ad essere un ottimo medico era soprattutto una gran brava persona, un amico vero sempre disponibile, corretto e pronto ad offrirsi per noi altri e per i pazienti.

Insieme con i colleghi dell'ospedale di Torre Annunziata abbiamo iniziato molti anni fa la nostra vita di cardiologi ospedalieri tra mille difficoltà, traversie ed ostacoli sempre uniti e solidali nella massima correttezza e disponibilità con l'unico obiettivo di realizzare qualcosa di buono e crescere insieme professionalmente ed umanamente.

Ed insieme avevamo raggiunto con gioia il traguardo del pensionamento e dell'inizio di un nuovo percorso di vita condividendo la passione e l'entusiasmo di sempre nel proseguire il nostro lavoro al servizio degli altri. Dicevamo sempre di organizzare una pizza con tutti, colleghi e collaboratori di sempre. Non ci siamo riusciti. È davvero un grande dolore. Ci mancherà tanto, ma sarà sempre nel nostro cuore e nei nostri ricordi.

Raffaele Cirillo