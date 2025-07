A cura della Redazione

Nel settembre 2024 a Torre Annunziata nasce la Dance Art Academy. Un nuovo punto di riferimento per chi ama la danza e vuole crescere in un ambiente sano, educativo, pieno di energia, dove alla grande professionalità si coniugano passione, determinazione e la capacità di infondere negli allievi la voglia di sognare.

Anna Gallo, la direttrice, è una giovane donna, ma determinata. Con coraggio e sacrificio ha realizzato il sogno che coltivava sin da bambina: aprire una scuola tutta sua.

Alle spalle ci sono naturalmente anni di studio e di formazione messi a disposizione degli allievi e dei suoi collaboratori, tra cui la mamma Imma Vitiello, la maestra Marika Casciello, l’insegnante di balletto classico Vittoria Albergatore e il coreografo Marco De Angelis. La Dance Art Academy propone lo studio di diversi generi: danza classica, moderna, hip hop, latino americano. Ogni corso è tenuto da docenti qualificati e appassionati, che guidano le giovani danzatrici nella scoperta di questa meravigliosa arte con rigore, dolcezza e professionalità.

Ma la Dance Art Academy pensa anche agli adulti. Infatti per chi desidera ritrovare il proprio benessere psicofisico, ridurre lo stress e mantenersi in forma divertendosi, la scuola propone corsi di Pilates, Zumba e balli sociali. Un’opportunità per riscoprire il piacere del movimento in un ambiente accogliente e motivante, aperto a tutte le età.

Il primo anno di attività si è concluso con un evento speciale che ha lasciato il segno: il primo saggio della scuola, intitolato "Viaggiamo Insieme", tenutosi ieri sera presso il CineTeatro San Pietro di Scafati rivelandosi un vero successo. Ogni disciplina ha rappresentato un viaggio in un luogo diverso: dalla Russia, all’Africa, al Sud America e infine in Italia. Il palco è stato investito da un’esplosione di colori, da ritmi e contaminazioni musicali.

Emozionante il gran finale in cui non sono mancati messaggi sociali e in particolare le coreografie sulle note di “A’ figlia d’a tempesta” contro il femminicidio e “Perzone, perzone”, tratto dal musical “Scugnizzi” e interpretato da tutti gli allievi che hanno raccolto gli applausi calorosi del pubblico.

Al termine dello spettacolo la maestra Anna ha voluto abbracciare idealmente i suoi allievi e collaboratori omaggiandoli con un profumato bouquet e annunciando i progetti futuri: dopo un primo anno dedicato alla formazione di tante bambine al loro approccio iniziale con la danza, l’obiettivo per il prossimo è continuare questo percorso di crescita, approfondendo la preparazione tecnica e artistica per poter partecipare a gare e concorsi, offrendo alle allieve nuove sfide e l’opportunità di mettersi in gioco con delle basi solide.

Dance Art Academy non è solo una scuola di danza: è una famiglia, un luogo dove i sogni prendono forma tra sacrifici, sorrisi e applausi. Una realtà che sta crescendo giorno dopo giorno, con la passione di chi crede davvero in ciò che fa.

MARIANNA ESPOSITO