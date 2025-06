A cura della Redazione

Torre Annunziata esclusa dal finanziamento per la riqualificazione della Biblioteca comunale, pur avendo la Regione Campania giudicato favorevolmente il progetto.

E’ quanto fa sapere l’Associazione Schierarsi - Piazza di Torre Annunziata, attraverso il suo presidente dottor Salvatore Aulicino Mazzei: “Siamo molto dispiaciuti che non si sia raggiunto l’obiettivo finanziamento - afferma -. Da quando è stata costituita la nostra Piazza locale, la Biblioteca Comunale è al centro della nostra agenda. Eravamo convinti che il coinvolgimento del terzo settore fosse imprescindibile, lo testimonia il risultato del questionario/sondaggio rivolto alle Associazioni pubblicato 12 marzo scorso. Era chiaro già da allora che cercare il coinvolgimento attorno alla Biblioteca, bene cittadino di grande valenza storico-culturale per il rilancio di Torre Annunziata, poteva risultare banco di prova per azioni future condivise. Nostro intento era quello di instaurare un processo virtuoso che mirava a creare le condizioni utili per tornare a essere comunità. Invitiamo pertanto la Commissione Cultura, nella persona della sua presidente Francesca Caso, a calendarizzare, compatibilmente con altre questioni cittadine, le discussioni sulla Biblioteca Comunale Cittadina nei prossimi lavori di Commissione”.

L’associazione, In particolare, suggerisce i seguenti punti critici: 1) attivare il “Comitato di Gestione” sulla Biblioteca, che prevederebbe la partecipazione a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità di figure istituzionali e del mondo associativo, fra cui dirigenti scolastici di istituti superiori. 2) portare in discussione con urgenza la problematica della fruibilità da parte dei cittadini, ragazzi e studenti, degli spazi attraverso fasce orarie idonee a “vivere” la biblioteca e renderla davvero luogo di studio e di aggregazione.