A cura della Redazione

L’Associazione Schierarsi – Piazza di Torre Annunziata, comunica l’esito del questionario rivolto al terzo settore cittadino in cui si chiedeva di indicare le azioni prioritarie (fra quelle proposte) da introdurre, ai fini di una riqualificazione della Biblioteca di corso Vittorio Emanuele III: “Tenerla aperta fino alle 18.00 dal lunedì al venerdì, offrendo così anche modo per l’organizzazione di appuntamenti a tema.

«Consultare i cataloghi informatizzati nazionali ed esteri, sarebbero davvero di grande utilità per l’utenza della Biblioteca. Ovviamente per tutto quanto detto è necessaria una ristrutturazione radicale della struttura dove è ubicata la Biblioteca, la formazione specializzata del personale addetto creando un organigramma che comprenda un “direttore” e almeno un bibliotecario, figure attualmente assenti». Dichiara una prima Associazione culturale molto radicata sul territorio.

E quando nel sondaggio si pensa alla struttura come casa delle Associazioni cittadine un’altra prontamente risponde: «A Torre Annunziata vi sono tante aree e tanti immobili da recuperare e riconvertire, preferiremmo una sede anche più grande e logisticamente più accogliente, come 'Casa delle Associazioni', evitando di interferire nelle attività della Biblioteca, la quale dovrebbe comunque essere valorizzata come spazio a disposizione della collettività».

«Il nostro primo approccio come piazza locale - si legge nella nota dell’Associazione Schierarsi - è stato quello di attivare un primo coinvolgimento cittadino su una tematica di interesse comune, ora che le modifiche del Regolamento della Biblioteca hanno interessato e interessano i lavori della Commissione Cultura. I cittadini, se coinvolti rispondono, è questo il dato da registrare per i progetti futuri, ora che ci sarà anche l’invio delle domande per la richiesta di contributo regionale, entro e non oltre le ore 23,59 del 24 marzo 2025 attraverso l’apposto servizio digitale sul sito della Regione Campania, denominato ‘Richiesta contributo Avviso Pubblico Biblioteche – Anno 2025’».