Era sabato 15 agosto 1914 quando Rosario De Laurentiis e Giuseppina Salvatore si sposarono religiosamente a Torre Annunziata nella Basilica della Madonna della Neve. A celebrare il rito fu don Pasquale Carpentieri, con l’atto – redatto in latino – registrato al numero 28 di quella giornata. Due giorni prima, il 13 agosto alle 20:30, i due avevano già pronunciato il loro “sì” in municipio, davanti all’assessore Francesco Manfredi.

Lo sposo, ufficialmente registrato a Torella dei Lombardi (Avellino) con i nomi Rosario, Pasquale, Marco Aurelio, preferì farsi chiamare Aurelio, come attestato da successive firme e dalle etichette del pastificio che avrebbe aperto in via Murat nel 1920. Nato il 16 aprile 1881, Aurelio era figlio di Luigi De Laurentiis e Celestina De Laurentiis, entrambi originari di Torella.

La sposa, nata il 16 aprile 1886, era figlia di Agostino Salvatore e Raffaela Montella, entrambi torresi. Il suo nome completo era Giuseppa Luisa Anastasia. Una curiosità: marito e moglie condividevano la stessa data di nascita e, anni dopo, anche la figlia Rosa sarebbe nata il 16 aprile, rendendo i compleanni in casa De Laurentiis tre in un solo giorno.

Il matrimonio fu possibile grazie a un decreto dell’11 agosto 1914 del comandante generale della Real Guardia di Finanza, che concesse al brigadiere De Laurentiis il permesso di sposarsi. Aurelio, insofferente alla tradizione familiare che voleva i De Laurentiis avvocati o sacerdoti, si era arruolato a 18 anni. Dopo anni di servizio, la sua vita prese strade diverse: pastaio a Torre Annunziata, panettiere a Napoli e fotografo a Roma.

Giuseppina, invece, rimase il cuore della famiglia, celebre per i suoi ziti stufati preparati nelle ricorrenze per i sette figli, tra cui Luigi e Dino De Laurentiis, destinati a diventare figure di spicco del cinema italiano e internazionale.

Il ritrovamento del certificato di matrimonio – frutto di una lunga ricerca tra volumi non catalogati dell’ufficio anagrafe – ha permesso di ricostruire questa pagina di storia familiare. Trascritto su pergamena, è stato donato, tramite l’avvocato Nicolas Balzano, ad Aurelio De Laurentiis, omonimo del nonno, produttore cinematografico e presidente della SSC Napoli.

Aurelio e Giuseppina non sono solo protagonisti di un ricordo privato, ma rappresentano un capitolo delle radici torresi di una delle famiglie italiane più note al mondo.