A cura della Redazione

Grande successo per la letteratura crime italiana a Villa Cuturi, a Massa, dove giovedì 8 agosto, la rassegna "Incontro con l’Autore" ha celebrato Giovanni Taranto, giornalista e scrittore. L'autore è stato insignito del Premio nazionale Un Giallo per Amico per la sua serie di romanzi sul Capitano Mariani, editi da Avagliano.

L'evento, organizzato da Mcl Massa Carrara e Aghinolfi Aps con il patrocinio del Comune, è stato condotto con eleganza da Martina Alibani. La serata si è aperta con i saluti istituzionali e un intervento del cavaliere Giuliano Pietro Baracchini. Alla cerimonia di premiazione, un numeroso pubblico ha accolto con curiosità la consegna del riconoscimento da parte del sindaco di Massa, Francesco Persiani. Tra i presenti in sala vi erano anche l'assessore ai grandi eventi Giorgia Garau, l'assessore alla cultura Monica Bertonieri, il capo di gabinetto Daniele Pepe, il maggiore Alessandro Maneschi del Comando provinciale Carabinieri e Umberto Viliani, segretario regionale Mcl.

Il presidente del Circolo, curatore della serata, ha ringraziato quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, menzionando Enrica Battaglia per il coordinamento organizzativo e la produzione grafica e video, Maria Grazia Costa e Rita Grazia Peverero per il supporto logistico, e Adelmo Conti e Fabrizio Petrillo per l'allestimento, oltre alla presentatrice Martina Alibani.

Durante l'evento, sono stati fatti due annunci: il ritorno in libreria della saga di Mariani e l'anteprima nazionale della seconda stagione di “Pompei – La serie”. Taranto, veterano della cronaca nera e investigativa, ha raccontato al pubblico i retroscena e le curiosità sui suoi personaggi.

Le avventure del Capitano Mariani si distinguono per la capacità di fondere realismo investigativo e critica sociale, unendo ritmo narrativo, precisione procedurale, umorismo e analisi sociale. Le sue opere sono apprezzate persino nelle biblioteche universitarie di Harvard e Princeton e al Palazzo di Vetro dell’ONU. Il quarto romanzo della saga, che sarà il primo della seconda trilogia, è in arrivo e vedrà il Capitano affrontare un intricato intreccio di criminalità organizzata, appalti, corruzione, ricatti e reati ambientali.

Tra le opere più significative di Taranto, “Mala fede” è stato oggetto di un tavolo tecnico in Senato, mentre “Requiem sull’ottava nota” ha vinto il Premio Mistery come miglior giallo al Festival Nazionale del Giallo a Napoli e ha ispirato progetti di lettura all’Istituto Penale Minorile di Nisida.

Sul fronte televisivo, Taranto è impegnato nella seconda stagione di “Pompei – La serie”, fiction prodotta da Vulcano Film per Amazon Prime Video, di cui è co-sceneggiatore e consulente per l’intreccio investigativo. La serie, che approderà su Amazon Prime Video tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, lo vede anche curare le scene d’azione grazie alla sua esperienza di Maestro internazionale di Taekwondo e Hapkido.

Oltre al Capitano Mariani, Taranto ha creato anche il commissario Franco Palumbo, un investigatore partenopeo degli anni ’70-’80, già protagonista del racconto “Il piano perfetto”. Per entrambi i personaggi si mormora di possibili trasposizioni cinematografiche o televisive.

Il nome di Taranto è legato anche all’impegno civile: in quanto amico e collega di Giancarlo Siani, partecipa a incontri e conferenze e cura una mostra fotografica itinerante dedicata al giovane cronista. Con un possibile debutto teatrale previsto per il 2026, l'autore continua a muoversi con disinvoltura tra narrativa, sceneggiatura e divulgazione.