Approvato l’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie dell’Ambito N30.



L’Albo delle famiglie e dei soggetti singoli idonei all’affidamento familiare di minori in difficoltà raccoglie i nominativi delle persone che sono disponibili ad accogliere minori nel proprio contesto familiare e domestico, prefiggendosi lo scopo di prevenire l’istituzionalizzazione di minori provenienti da contesti familiari a rischio, nonché di favorire la de-istituzionalizzazione di quelli ospiti in strutture.

La domanda di iscrizione, con allegato il documento di riconoscimento del richiedente, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre Annunziata, corso Vittorio Emanuele III 293, o a mezzo PEC. all’indirizzo ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it con la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione all’Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito N30”.

L’Avviso rimane sempre attivo e non prevede una data di scadenza.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI