Attività di intrattenimento, spettacoli sonori e trattenimento danzante: firmata l’ordinanza sindacale, con effetto immediato, al fine di evitare o contenere entro limiti tollerabili l’eventuale disturbo causato da rumori, molestie e schiamazzi.

“Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata - si legge nell’ordinanza -, nonché la necessità delle relative licenze e/o autorizzazioni all’esercizio dell’attività, dei trattenimenti danzanti e dei pubblici spettacoli, la diffusione di musica, generata dall’uso di apparecchi ed impianti in genere per la produzione sonora riprodotta dal vivo o con presenza di un disk jockey, sia “all’aperto” sia al “chiuso”, negli esercizi quali ristoranti, self-service, fast food e simili, pizzerie, bar, gelaterie, cremerie, Wine bar, pub, American Bar, e simili, nonché di tutti i locali muniti di licenze e in spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali esercenti le suddette attività, è consentita, in via sperimentale, per il periodo compreso dal giorno 27 giugno 2025 e fino al giorno 21 settembre 2025:

fino alle ore 24:00 con Leq (Livello sonoro equivalente) minore o uguale a 65 dbA misurata alla più vicina porta o finestra.

Esclusivamente gli stabilimenti balneari, con l’obbligo di posizionare apparecchi ed impianti in genere per la diffusione di musica in direzione del mare, è consentita per il periodo estivo compreso dal giorno 27 giugno 2025 e fino al giorno 21 settembre 2025:

esclusivamente per i giorni del venerdì (notte tra il venerdì ed il sabato) e del sabato (notte tra il sabato e la domenica) fino alle ore 02:00 del giorno seguente con Leq (livello sonoro equivalente) minore o uguale a 65 dbA misurata alla più vicina porta o finestra, e dalle 02:00 alle ore 03:00 con Leq (livello sonoro equivalente) minore o uguale a 50 dbA;

Per tutte le giornate diverse da quelle indicate nel precedente punto, fino alle ore 01:00 con Leq (Livello sonoro equivalente) minore o uguale a 65 dbA, misurata alla più vicina porta o finestra.

Per il periodo “non estivo”, dal 22 settembre 2025 al 31 maggio 2026, la diffusione di musica è consentita fino alle ore 23:00 con Leq (Livello sonoro equivalente) minore o uguale a 65 dbA misurata alla più vicina porta o finestra.

La violazione delle disposizioni del presente provvedimento - conclude l'ordinanza - è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente”.