A cura della Redazione

Oggi, giovedì 10 luglio, ha riaperto al transito veicolare via Terragneta. Sono stati completati i lavori di ampliamento della carreggiata dell’arteria che collega via Roma con il lungomare Oplonti.

L’intervento rappresenta una svolta per la viabilità di Torre Centrale. “Si tratta di un’opera attesa dal 1974 e mai realizzata in precedenza – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo –. Con l’ampliamento della carreggiata e la realizzazione della doppia corsia sarà più agevole raggiungere il lungomare e i quartieri periferici”.

L’ampliamento di via Terragneta è avvenuto al termine dei lavori al nuovo Centro Raccolta rifiuti, ultimati pochi mesi fa. “E’ stato realizzato un nuovo muro di cinta dell’isola ecologica – spiega l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Daniele Carotenuto – che ha consentito di recuperare spazio per l’ampliamento della strada. Via Terragneta è una strada strategica per raggiungere da via Roma i quartieri periferici Deriver e Rovigliano”.

Insieme alla riapertura di via Terragneta, l’Amministrazione Comunale annuncia anche l’apertura al transito di via Marzabotto, strada che collega via Vittorio Veneto e via Roma. Un intervento previsto dal piano viabilità di Torre Centrale e che ha come obiettivo il decongestionamento del traffico in piazza Imbriani. “Con l’apertura di via Marzabotto e la riapertura di via Terragneta, abbiamo realizzato un’asse di collegamento tra Circumvallazione e lungomare Oplonti”, conclude il primo cittadino.