Sono attualmente in corso i lavori per l’installazione di un impianto di illuminazione esterna presso l’Hub Portuale di via d’Angiò, edificio di proprietà del Comune di Torre Annunziata.

L’intervento è finalizzato a garantire adeguate condizioni di sicurezza e visibilità nelle ore notturne nei piazzali circostanti l’immobile. Contestualmente, l’iniziativa mira a prevenire intrusioni non autorizzate e a contrastare episodi di abbandono illecito di rifiuti nell’area, in attesa dell’affidamento della gestione della struttura.

Il completamento dei lavori è previsto entro l’inizio del mese di agosto. La zona potrà così essere temporaneamente adibita a parcheggio in occasione delle celebrazioni religiose e civili previste per il 5 agosto, in particolare per la tradizionale Festa della Madonna della Neve e la processione in mare.

Resta ferma l’intenzione dell’Amministrazione di valorizzare pienamente l’Hub Portuale, destinandolo in futuro a un utilizzo strategico per lo sviluppo del territorio. In particolare, si auspica l’interesse da parte di una Compagnia di navigazione disponibile a condividere e realizzare un progetto di gestione dell’infrastruttura, finalizzato all’attivazione di collegamenti marittimi tra Torre Annunziata, Napoli, le isole del golfo e la Costiera Amalfitana.

L’auspicio è che l’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per promuovere il rilancio dell’area portuale come risorsa fondamentale per la città.