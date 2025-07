A cura della Redazione

Una pizza con vista su Capri, la penisola sorrentina e il suggestivo Capo Oncino è un'esperienza che non capita tutti i giorni. Se poi la pizza è servita a pochi passi da una vasta distesa di sabbia vulcanica, con il mare che si distende a perdita d'occhio, la sensazione di appagamento è totale.

È proprio questa la cornice che offre la terrazza del Lido Azzurro, il più grande stabilimento balneare di Torre Annunziata, recentemente arricchito da una pizzeria che promette di conquistare i palati più esigenti.

Inaugurata da pochi giorni, la pizzeria all’interno del Lido Azzurro, con circa 100 posti a sedere, è il risultato di un sogno realizzato dal gestore Alfredo Vitagliano, che con il supporto della figlia Mara e un team di sette dipendenti (Daniela, Ilaria e Vincenzo, addetti alla sala; Luigi, pizzaiolo, e Aniello, aiuto; Emanuela e Flora, addette alla friggitoria), ha creato un angolo di qualità e convivialità.

Il Lido Azzurro non è solo pizzeria, ma un vero e proprio centro di svago con circa 500 ombrelloni, un campo da tennis, piscine (al momento non attive per la precarietà del costone ferroviario) e docce termali. E', inoltre, attiguo alle rinomate Terme Vesuviane, che completano l'offerta turistica.

La serata è piacevole e inizia con una pizza che ci sorprende per la qualità degli ingredienti e la cottura perfetta. Il menù propone una vasta scelta, tra cui la pizza Corbara con mozzarella di bufala, la Parmigiana fresca, la Multicolor e la Capriccio, tutte preparate con un impasto ben lievitato, soffice all’interno e croccante all’esterno, e cotte in modo uniforme senza bruciature. Il tutto accompagnato da boccali di birra alla spina bionda, che si sposano perfettamente con la cena.

Il fine cena non è da meno: caffè, amari e un gelato al limone servito nel suo guscio naturale, per un finale fresco e goloso. Il conto, sorprendentemente contenuto, rende la serata ancora più piacevole.

Lasciamo il Lido Azzurro soddisfatti, appagati dalla bellezza del posto, dalla qualità della pizza e dall'accoglienza ricevuta. Un luogo perfetto per gustare una buona pizza, in un ambiente rilassato e affacciato su un panorama straordinario.