Il distacco tra Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip non si è fermato ai titoli di coda della sua conduzione. Il cambiamento coinvolge anche uno degli elementi storici del reality di Canale 5: lo sponsor tecnico.

Addio a Givova dopo le stagioni firmate Signorini

Per diverse edizioni del programma, Givova ha rappresentato il brand di riferimento per l’abbigliamento sportivo all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua presenza era diventata parte integrante dell’identità visiva del format durante gli anni della conduzione di Signorini.

Con l’uscita di scena del conduttore, però, si apre una nuova fase anche dal punto di vista commerciale e strategico.

Nuovo accordo: arriva Zeus, brand oplontino in crescita

La produzione ha infatti ufficializzato un nuovo accordo con Zeus, marchio di abbigliamento sportivo fondato a Torre Annunziata nel 1999. Un’azienda radicata nel territorio campano che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel settore sportswear, soprattutto nel calcio e nelle discipline dilettantistiche.

L’ingresso di Zeus nel Grande Fratello Vip rappresenta un importante salto di visibilità per il brand, che potrà contare su una vetrina televisiva di primo piano e su una forte esposizione mediatica.

Strategia e rinnovamento per il reality di Canale 5

Il cambio di sponsor tecnico si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento del programma. Dopo l’addio di Alfonso Signorini, la produzione punta a ridefinire l’immagine del reality, coinvolgendo nuovi partner e rafforzando il posizionamento del format nel panorama televisivo italiano.

Impatto mediatico e prospettive

L’accordo con Zeus potrebbe tradursi in nuove strategie di branding e product placement, con possibili ricadute anche sul mercato sportivo e sulla notorietà del marchio.

Allo stesso tempo, l’uscita di Givova segna la fine di un ciclo legato a doppio filo alle edizioni più recenti del programma.