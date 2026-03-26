A cura della Redazione

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzate alla successiva nomina dell'Amministratore Unico della società in house a responsabilità limitata del Comune di Torre Annunziata denominata "Prima Vera" S.r.l..

La domanda, corredata di copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del firmatario e del curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata, all’Albo Pretorio (26/03/2026), e tramite il Portale del reclutamento INPA (www.inpa.gov.it), secondo le modalità previste.

Si precisa che l’istanza dovrà essere compilata, sottoscritta e inviata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it , e corredata di tutti gli allegati richiesti dall’Avviso.