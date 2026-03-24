A Torre Annunziata è difficile trovare una strada che non porti i segni dei continui interventi effettuati dalle imprese per conto delle società di utenze. Rattoppi di asfalto ovunque, che non solo rendono complicata la guida, ma incidono negativamente anche sull’immagine della città.

La domanda che molti cittadini si pongono è sempre la stessa: chi controlla che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte? Il compito spetterebbe al Comune, che rilascia le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e le ordinanze per la modifica della viabilità. Successivamente, i tecnici dell’ente dovrebbero verificare la conformità degli interventi al progetto approvato e il corretto ripristino del manto stradale. Un controllo che, però, nella pratica appare spesso carente, anche a causa della cronica mancanza di personale all’interno dell’Ufficio tecnico comunale.

Intanto i disagi continuano. Nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori lungo corso Umberto I e, proprio questa mattina, l’impresa è tornata per asfaltare il tratto interessato. Il risultato? Nessuna presenza della Polizia municipale per regolare il traffico, auto in transito sull’asfalto appena steso e una situazione di totale confusione.

Una gestione che lascia spazio a più di una critica e che, secondo molti, evidenzia una mancanza di coordinamento e controllo. Un tema che è arrivato anche in Consiglio comunale: il consigliere del Movimento 5 Stelle, Salvatore Monaco, pur riconoscendo la qualità della programmazione sulla carta, ha puntato il dito contro l’assenza di verifiche efficaci e tempestive. Nel mirino, in particolare, lo stato delle strade cittadine, spesso interessate da interventi giudicati “indecorosi e non a regola d’arte” dopo i lavori eseguiti dalle società di servizi.

Una situazione che continua a pesare sulla quotidianità dei cittadini e che, al momento, sembra ancora lontana da una soluzione concreta.

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