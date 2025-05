A cura della Redazione

Salva la stagione balneare al Lido Azzurro di Torre Annunziata: il Tar Campania sospende l’efficacia del provvedimento del Comune di Torre Annunziata e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.

Come si sa, l’Ente di Palazzo Criscuolo aveva notificato alla società Villa Savoia srl, gestore dello stabilimento balneare Lido Azzurro, un provvedimento di decadenza della concessione per una serie di inadempienze da parte della società, assegnando alla stessa un tempo determinato per le controdeduzioni.

Con nota del 30 maggio 2024, la società Villa Savoia presentava le proprie controdeduzioni, composte da una relazione e da 25 allegati, ma l’Ufficio tecnico comunale le riteneva in buona parte non accoglibili. Da qui il ricorso al Tar Campania da parte della società, rappresentata in giudizio dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Pasqualina Dentino.

Oggi, lunedì 12 maggio, la pubblicazione dell’ordinanza del Tar Campania (Settima Sezione) che difatti sospende l’efficacia del provvedimento del Comune oplontino.

Il collegio giudicante (presieduto dalla dottoressa Maria Laura Maddalena, consigliere dott.ssa Gabriella Caprini, primo referendario dott.ssa Anna Abbate) ha ritenuto che le questioni agitate in giudizio debbano essere approfondite in sede di merito “considerato che - come si legge nell’ordinanza del Tar Campania - , nel contemperamento dei contrapposti interessi e tenuto conto dell’approssimarsi della stagione balneare, al grave danno lamentato da parte ricorrente possa essere posto rimedio mediante la sospensione interinale unicamente del provvedimento di decadenza impugnato e del diniego di nulla osta finalizzato alla pulizia pre-stagionale del sito in concessione, fermi gli obblighi di pagamento dei canoni e sovra canoni demaniali e delle imposte regionali a carico della ricorrente, trattandosi comunque di eventuali pregiudizi di natura pecuniaria comunque ristorabili in sede di merito”.

I clienti del Lido Azzurro, molti dei quali avevano già versato l’anticipo per la stagione balneare 2025, possono stare tranquilli: continueranno quest’estate a frequentare la spiaggia del noto lido torrese.