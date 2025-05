A cura della Redazione

Pulizia strade cittadine con autospazzatrici. Continuano gli interventi degli operatori della Prima Vera per lo spazzamento delle strade, in particolare in prossimità dei marciapiedi e dove abitualmente sostano le auto.

Molti cittadini non sono venuti a conoscenza dell’ordinanza della Polizia Municipale sulla calendarizzazione degli interventi di pulizia, oppure non hanno preso visione della cartellonistica temporanea posizionata lungo le strade interessate. Da qui la loro protesta per le numerose multe comminate dagli agenti di Polizia locale.

A tale riguardo, pubblicheremo giornaliermente, nella giornata precedente a quella dell’intervento, le strade sottoposte a pulizia, in modo da favorire le operazioni della Prima Vera ed evitare, per quanto possibile, ulteriori sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada.

Le strade interessate alla pulizia venerdì 9 maggio

Venerdì 9 maggio (primo venerdì del mese) divieto di sosta e fermata dalle ore 6,00 alle ore 8,00: via dei Mille, lato destro, direzione Corso Umberto I; Via San Francesco di Paola; Via Vittorio Veneto, dall'intersezione con via IV Novembre fino all'intersezione con via Parini; corso Vittorio Emanuele III, da Via Talamo a Piazza Matteotti.