A cura della Redazione

La pulizia delle strade con l’autospazzatrice, e la calendarizzazione degli interventi con i relativi divieti di sosta lungo le strade interessate, sta generando una vibrante protesta da parte di molti automobilisti, all’oscuro dell’ordinanza della Polizia Municipale in cui sono indicati giorni e orari del divieto. Si contanto, pertanto, decine e dicine di multe comminate per l'inosservanza del divieto di sosta.

L’iniziativa assunta dal Comune tende a mantenere puliti quei tratti di strada prospicienti i marciapiedi, dove sono perennemente in sosta colonne di auto.

Tuttavia, molti lamentano una mancata informazione e l’assenza di apposita cartellonistica lungo le strade oggetto di pulizia. Molti altri denunciano l’assenza di più strade all’interno dell’ordinanza (ad esempio via Roma, via Dante, via De Simone, via Eolo, ecc.).

Noi stessi, se non avessimo consultato l’Albo Pretorio del Comune, non saremmo mai venuti a conoscenza dell’ordinanza della Polizia Municipale, oggetto di un nostro apposito articolo.

Un tempo gli Avvisi del Comune venivano diffusi attraverso manifesti. Ora viene pubblicato tutto su Facebook, per cui o diventi social o sei fregato.

Tuttavia riteniamo che sarebbe stata necessaria una più capillare informazione tra i cittadini per evitare di comminare multe a gogò e rendere la città ancora più povera di quanto non lo sia già adesso.

Il calendario degli interventi per giovedì 8 maggio

1° Giovedì del mese (interessate tutte le strade): Via Tagliamonte, lato sinistro direzione mare, dall'intersezione con Via Simonetti, fino all'intersezione con Corso Umberto I; Corso Vittorio Emanuele III, dall'intersezione con Via Carlo Poerio, fino all'intersezione con Corso Umberto I, lato sx secondo il senso unico di marcia.