Continuano le iniziative a favore del giovane Luigi Guadagno, giovane vittima di un grave incidente stradale, che necessita di cure specialistiche in Austria.

La moto su cui viaggiava il giovane venne travolta da un'auto in via Settetermini. L'impatto tra i due veicoli fu violentissimo. Luigi è vivo per miracolo, ma dopo una delicata operazione al cervello non si è ancora svegliato.

Dopo la pizzeria “Il Buco” di Nicola Napoli e di “Magmarè”, tapas, wine e cocktail, entrambe attività commerciali di Torre Annunziata, e la volta della Pizzeria Plinio. Per ogni pizza venduta lunedì 12 maggio, il titolare della pizzeria devolverà 2 euro per aiutare Luigi nelle proprie cure.

Chi non potrà essere presente fisicamente alla serata, potrà comunque contribuire attraverso la raccolta fondi online disponibile sul link CLICCA QUI