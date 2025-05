A cura della Redazione

Continuano gli attestati di solidarietà nei confronti del giovane Luigi Guadagno di Torre Annunziata, vittima di un grave incidente stradale.

La moto su cui viaggiava viene travolta da un'auto in via Settetermini. L'impatto tra i due veicoli è violentissimo. Luigi è vivo per miracolo, ma dopo una delicata operazione al cervello non si è ancora svegliato. Il ragazzo necessita di cure specialistiche in Austria e di un aiuto economico per affrontare le ingenti spese.

Dopo l’iniziativa del pizzaiolo Nicola Napoli, della pizzeria “Il Buco”, che ha devoluto l’intero ricavato dalla vendita di tranci di pizza a 2 euro ciascuno, sabato 3 maggio, presso il Bar Magma di via Plinio 56, Pompei, e presso Magmarè, tapas wine e cocktail bar, Lungomare di Oplonti di Torre Annunziata, si potrà contribuire alla causa di Luigi consumando un caffè.

Chi non potrà partecipare all’iniziativa, potrà comunque contribuire attraverso la raccolta fondi online disponibile sul link CLICCA QUI